رئيس الدولة ورئيس انغولا يبحثان العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتنميتها

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"وفخامة جواو مانويل لورينسو رئيس جمهورية أنغولا..العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتنميتها بما يعود بالخير والنماء على البلدين وشعبيهما الصديقين.

ورحب صاحب السمو رئيس الدولة - في بداية اللقاء الذي جرى اليوم في قصر الشاطئ - بفخامة الرئيس جواو مانويل لورينسو الذي يزور الدولة لحضور فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2023.

وأكد الجانبان الحرص المشترك على تنمية التعاون في مجالات المختلفة وتوسيع قاعدة المصالح المشتركة في القطاعات التي تخدم التنمية في البلدين.

كما استعرض صاحب السمو رئيس الدولة وفخامة الرئيس الأنغولي القضايا المطروحة على أجندة أسبوع أبوظبي للاستدامة 2023، وأهميتها في تعزيز الحوار والبحث حول السبل الكفيلة بالحفاظ على استدامة التنمية على المستوى العالمي ومعالجة التحديات التي تواجهها وفي مقدمتها التحدي المناخي.

وتطرق اللقاء الى استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة مؤتمر الأطراف حول تغير المناخ ( كوب 28 ) نهاية العام الجاري، وما يمثله المؤتمر من أهمية بالنسبة لتعزيز العمل الجماعي الدولي في مواجهة خطر التغير المناخي.

حضر اللقاء..سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك وزير دولة ومعالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد وعدد من المسؤولين والوفد المرافق للرئيس الضيف.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز