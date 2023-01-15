أنور قرقاش: قضايا وهموم العالم من صلب اهتمامنا

المصدر: دبي - البيان

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أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أنه في نظام دولي متعدد القطبية فإن قضايا وهموم العالم من صلب اهتمام دولة الإمارات، وفي هذا السياق تأتي استضافة دولة الإمارات مؤتمر المناخ «كوب 28».

وكتب معاليه في تغريدة على صفحته في «تويتر»: «في عالم متحول ومتغيّر ونظام دولي متعدّد القطبية أصبح من الطبيعي أن تنظم دولة قطر الشقيقة كأس العالم وأن تستضيف الإمارات مؤتمر المناخ «كوب 28». وأضاف معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش: «هو عالم يجمعنا من الشرق إلى الغرب وفعالياته وقضاياه وهمومه من صلب اهتمامنا، فليفهم ذلك كل من أراد التعليق بالسلب أو الإيجاب».

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