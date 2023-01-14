سفير الإمارات يلتقي وزير خارجية روسيا الاتحادية

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

التقى الدكتور محمد أحمد الجابر، سفير دولة الإمارات لدى روسيا الاتحادية، سيرغي لافروف، وزير خارجية روسيا الاتحادية، حيث نقل الجابر خلال اللقاء تحيات سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، إلى معاليه، ورسالة من سموه تناولت سبل تعزيز العلاقات ومجالات التعاون بين دولة الإمارات وروسيا.

وبحث الطرفان خلال اللقاء الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء ميخائيل بوغدانوف، المبعوث الخاص لرئيس روسيا الاتحادية إلى الشرق الأوسط وأفريقيا نائب وزير الخارجية.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز