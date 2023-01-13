رئيس مجموعة "الوطني الاتحادي" في الاتحاد البرلماني الدولي يلتقي الأمين العام للاتحاد

المصدر: وام

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التقى معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس مجموعة المجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي، وممثل المجموعة العربية في اللجنة التنفيذية للاتحاد، مارتن تشونغونغ، الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي على هامش منتدى المشرعين في آيرينا ضمن أعمال الدورة 13 للجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة في أبوظبي.

حضر الاجتماع أعضاء المجلس الوطني الاتحادي: سارة فلكناز نائب رئيس مجموعة المجلس في الاتحاد، وميرة السويدي عضو المجموعة.

وأكد معالي الدكتور علي النعيمي، أهمية تعزيز علاقات التعاون والشراكة القائمة بين المجلس والاتحاد، مشيراً إلى أهمية دور الدبلوماسية البرلمانية في دعم جهود المنظمات والحكومات الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في مختلف دول العالم.

وثمن الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي الدور الذي تضطلع به الدبلوماسية البرلمانية الإماراتية والتعاون القائم بين المجلس والاتحاد، لا سيما في دعم برامج الاتحاد البرلماني الدولي وأهمها برنامج مكافحة الإرهاب والتطرف والمساواة بين الجنسين.

ونوه إلى أن مؤتمر "كوب 28" الذي تستضيفه دولة الإمارات سيكون له الدور الكبير في إبراز الجهود الكبيرة التي تقوم بها دولة الإمارات ومساهماتها في قضية التغيير المناخي.

ولفت معالي الدكتور علي النعيمي إلى أهمية انعقاد مؤتمر البرلمانيين على هامش "كوب 28"، وأن تكون نتائج ومخرجات الاجتماع مواكبة مع هذا الحدث المهم، مؤكداً أهمية استثمار أدوات الاتحاد البرلماني الدولي في دعم قضية التغيير المناخي وتقديم حلول عملية للمستقبل.

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