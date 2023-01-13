الإمارات تستنكر بشدة الهجوم الإرهابي في كابول

المصدر: أبوظبي - وام ووكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع بالقرب من وزارة الخارجية الأفغانية في العاصمة كابول وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لكافة أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها للشعب الأفغاني الصديق ولأهالي وذوي ضحايا هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

إدانة

من جهتها، دانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات الانفجار الانتحاري الغاشم الذي حدث خارج مقر وزارة الخارجية الأفغانية، والذي خلف حسب التقارير، سقوط العشرات من القتلى والعديد من الجرحى الآخرين.

وشددت الأمانة العامة على الموقف الثابت لمنظمة التعاون الإسلامي الداعم لأفغانستان في تصديها لجميع أشكال الإرهاب وتقديم مرتكبي الأعمال الإرهابية للعدالة ومحاسبتهم.

وأعلنت الشرطة الأفغانية أول من أمس مقتل 5 أشخاص على الأقل وإصابة عدد آخر بجروح، إثر انفجار قرب مبنى وزارة الخارجية بالعاصمة كابول. وأكد الناطق باسم شرطة كابول خليل زدران، في بيان، أن الانفجار وقع في شارع وزارة الشؤون الخارجية. وأضاف أن «خمسة من المدنيين قُتلوا وأصيب عدد آخر بجروح». ووقع الانفجار في وقت الذروة في منطقة شديدة التحصين تحيط بها نقاط تفتيش في شارع يضم وزارات عدة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز