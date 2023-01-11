الشعبة البرلمانية: المرأة الإماراتية أهل لثقة القيادة

المصدر: (أنطاليا - وام)

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أكد وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية أن المرأة الإماراتية تنعم بحقوقها كافة في وطن يقدر عطاءها، وفي ظل قيادة استثنائية تؤمن بقدراتها، وقد أثبتت أنها أهل لثقة القيادة فيها وأنها على قدر المسؤولية التي أوكلت لها.

وواصل الوفد ممثلاً بالدكتورة نضال محمد الطنيجي رئيسة مجموعة الشعبة في الجمعية البرلمانية الآسيوية، ومحمد عيسى الكشف نائب رئيس المجموعة، مشاركته في اجتماعات لجان الجمعية أمس، في مدينة أنطاليا التركية.

وقدم الوفد في اجتماع اللجنة الدائمة المعنية بالموازنة والتخطيط مقترحاً ينص على التزام الدول الأعضاء في الجمعية بالمساهمة في الموازنة وأن تكون هناك أنصبة متساوية بغض النظر عن عدد السكان أو المساحة أو الناتج القومي.

وأكدت الطنيجي في اجتماع اللجنة الدائمة المعنية بالشؤون الاجتماعية والثقافية على أن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات حرصت على تعزيز دور المرأة الإماراتية وتمكينها السياسي والاقتصادي والتشريعي في المجالات كافة إلى جانب تعزيز التوازن بين الجنسين، وتطوير دور المرأة بوصفها شريكاً رئيسياً في بناء مستقبل الدولة.

ونوهت إلى أن المرأة الإماراتية تنعم بحقوقها كافة في وطن يقدر عطاءها، وفي ظل قيادة استثنائية تؤمن بقدراتها وطموحاتها وقالت: «أثبتت المرأة الإماراتية أنها أهل لثقة القيادة فيها».

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