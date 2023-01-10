الشعبة البرلمانية الإماراتية: دبلوماسية الأطراف تسهم في حل الأزمات

المصدر: (أنطاليا - وام)

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شارك كل من الدكتورة نضال محمد الطنيجي رئيسة مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في الجمعية البرلمانية الآسيوية، ومحمد عيسى الكشف نائب رئيس المجموعة، في الجلسة العامة الـ18 للجمعية البرلمانية الآسيوية التي عقدت أمس في مدينة أنطاليا بالجمهورية التركية.

وقالت الدكتورة نضال الطنيجي - في كلمة حول موضوع تعزيز التعددية في الديناميكيات العالمية المتغيرة - لعل أزمات وتحديات الواقع الدولي تؤكد الحاجة الماسة لدبلوماسية الأطراف المتعددة لأهميتها في المساهمة المباشرة وغير المباشرة في التصدي للأزمات الدولية وتعد هي السبيل الرئيسي لاحتواء تداعيات هذه الأزمات.

وأضافت: نؤمن في دولة الإمارات بأن تعددية الأطراف يجب أن تسودها قيم التسامح والإخاء الإنساني، وحوار الحضارات والتقاء الأديان على قيم عالمية مشتركة؛ وقالت: لقد جاءت وثيقة الأخوة الإنسانية التي تم توقيعها في فبراير 2019 بأبوظبي بين قيادات أكبر ديانتين في العالم من أجل السلام العالمي والعيش المشترك، وتعزيز ثقافة الاحترام المتبادل بين كل الحضارات والأديان.

وأكدت: «ندرك الحاجة الماسة إلى إحياء تعددية الأطراف والثقة في الأمم المتحدة باعتبارها المحفل الذي يمكن أن تجتمع فيه الدول والمجتمع المدني لمواجهة التحديات الأكثر إلحاحاً في عالم اليوم، خاصة مكافحة تغير المناخ والإرهاب العالمي وخطر الأوبئة الجديدة وانتشار الأسلحة النووية».

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