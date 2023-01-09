قرقاش: جهود الإمارات لتعزيز التوافق العربي لن تتوقف

المصدر: دبي - البيان

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أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أمس، أن جهود الإمارات تجاه تعزيز التوافق والاستقرار العربي لن تتوقف، مؤكداً ضرورة طيّ صفحات الخلاف من خلال التواصل السياسي والحوار والجهد الدبلوماسي، كما شدد على أنه لا بد من حلول عربية وإقليمية لمواجهة استحقاقات العقود المقبلة.

وفي تغريدة نشرها على صفحته في «تويتر»، أمس، كتب معاليه أن «جهود الإمارات تجاه تعزيز التوافق والاستقرار العربي لن تتوقف»، مضيفاً «إيماننا عميق بأن أزمات العالم العربي لا يمكن أن تستمر كالجروح المفتوحة».

ومضى قائلاً «ولا بد من حلول عربية وإقليمية لمواجهة استحقاقات العقود القادمة».

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