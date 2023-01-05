عبد الله بن زايد وتشاووش أوغلو يدعوان إسرائيل إلى خفض التصعيد

المصدر: أبوظبي - وام

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أجرى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، اتصالاً هاتفياً مع مولود تشاووش أوغلو وزير خارجية تركيا، ناقشا خلاله آخر المستجدات في أفغانستان، واقتحام وزير إسرائيلي لباحة المسجد الأقصى المبارك.

قرار طالبان

وعبّر سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان ومولود تشاووش أوغلو، عن قلقهما بشأن قرار طالبان الأخير، بحظر التعليم للنساء والفتيات في أفغانستان، وحظر عمل النساء في المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية.

وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، أن هذا القرار، والقرار بشأن حظر التعليم الثانوي للفتيات، ينتهك حقوق الإنسان الأساسية، لافتاً إلى أن الدين الإسلامي أولى المرأة اهتماماً كبيراً، ومنحها مكانة متميزة، وصان حقوقها.

وأكد سموه على ضرورة ضمان حقوق المرأة، وأهمية مشاركة النساء والفتيات بشكل كامل ومتساوٍ في جميع جوانب الحياة.

تنسيق الجهود

من جانبه، أعرب تشاووش أوغلو عن تطلعات تركيا في التراجع عن هذا القرار، مشدداً على أهمية تنسيق الجهود في هذا الصدد، لا سيما من خلال منظمة التعاون الإسلامي.

وجدد الجانبان - خلال الاتصال - إدانتهما لاقتحام وزير إسرائيلي لباحة المسجد الأقصى المبارك، كما أكدا على أهمية احترام الوضع التاريخي القائم، وعدم المساس بسلطة صلاحيات إدارة القدس، وتوفير الحماية الكاملة للمسجد الأقصى، وضرورة التنسيق ضد هذه الأعمال غير المقبولة، والانتهاكات الخطيرة والإجراءات الاستفزازية.

ودعا الجانبان السلطات الإسرائيلية، إلى خفض التصعيد، وعدم اتخاذ خطوات تفاقم التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة. واختتم الوزيران محادثتهما ببحث آفاق التعاون الثنائي.

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