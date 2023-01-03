عبد الله بن زايد ووزير خارجية لوكسمبرغ يبحثان هاتفياً مجالات التعاون المشترك

المصدر: وام

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بحث سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، خلال اتصال هاتفي، مع جان أسيلبورن، وزير خارجية لوكسمبورغ، علاقات الصداقة والتعاون الثنائي بين البلدين، والفرص المتاحة لتعزيزها في عدة مجالات.

وتبادل الجانبان التهنئة بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، واستعرضا آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، خلال الاتصال الهاتفي، العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع دولة الإمارات ولوكسمبرغ، والحرص المشترك على تعزيز آفاق التعاون، وتنويع مساراته بما يخدم الأهداف التنموية في كلا البلدين.

من جانبه، أعرب جان أسيلبورن عن تطلع بلاده إلى تعزيز التعاون المشترك مع دولة الإمارات في مختلف القطاعات، مشيداً بالمكانة الرائدة التي تحظى بها الدولة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

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