إطلاق القمر الاصطناعي الكويتي الأول

المصدر: كونا

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أطلقت الكويت، اليوم، أول قمر اصطناعي لها «كويت سات 1» إلى الفضاء، اليوم، من قاعدة «كيب كانافيرال» للقوات الجوية بولاية فلوريدا الأمريكية، عبر صاروخ «فالكون 9»، التابع لشركة «سبيس إكس».

وتم التأكد من جاهزية محطة استقبال المعلومات والصور الأرضية في المبنى الشمالي من كلية العلوم في جامعة الكويت لالتقاط إشارات (كويت سات 1) بعد وصوله إلى مداره حول الأرض.

ويأتي المشروع التابع لجامعة الكويت والمموَّل من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي تحت شعار «الكويت إلى الفضاء»، بعد عمل دؤوب استمر ثلاث سنوات، وبفريق كويتي شاب، إذ هدف المشروع إلى بناء قدراتهم في مجال بناء وتصميم إدارة الأقمار الاصطناعية، وإكسابهم الخبرات التدريبية والميدانية اللازمة.

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