أرصاد السعودية ترفع درجة الإنذار إلى تحذير بأمطار غزيرة في مكة المكرمة

المصدر: البيان

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رفع المركز الوطني للأرصاد السعودي، درجة الإنذار في محافظتي جدة ورابغ إلى "تحذير، وتنبيه متقدم" على محافظات منطقة مكة المكرمة، محذراً من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، واستمرار الإنذار إلى الساعة الثالثة من عصر يوم غد الثلاثاء.

وأشار المرصد إلى أن التنبيه المتقدم يشمل العاصمة المقدسة، جدة، الخرمة، المويه، تربة، رنية، أضم، ميسان، الطائف، الكامل، رابغ، خليص، عسفان، الجموم، بحرة، الليث، الشعيبة.

وأكد أن التوقعات تشير إلى استمرار الحالة بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة يصاحبها نشاط في الرياح السطحية، مع ارتفاع الأمواج، وتساقط البرد، وجريان السيول، وشبه انعدام في الرؤية.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد الدكتور أيمن سالم غلام، أن التوقعات تشير إلى هطول أمطار غزيرة من مساء اليوم على جدة، ثول، رابغ، الكامل، العاصمة المقدسة، الطائف، الهدا، الشفا، الشعيبة، الليث والأجزاء المحيطة بهذه المحافظات، إلى جانب تمتد هذه الأمطار الغزيرة على منطقة المدينة المنورة ومحافظاتها بما في ذلك السواحل، لتشمل مناطق الرياض وحائل والقصيم والشرقية والشمالية الشرقية والشمالية بما في ذلك منطقة الجوف ومنطقة الحدود الشمالية.

فيما ستشهد تساقط الجليد الكثيف على المناطق الشمالية للمملكة، بالإضافة إلى تكون الضباب الكثيف في ساعات الصباح الأولى.

تعليق الدراسة

من جانبها، أعلنت جامعة جدة، تعليق الدراسة الحضورية غدًا بجميع مقراتها وفروعها، وستكون الدراسة عن بُعد لجميع الطلبة. وأوضحت الجامعة أنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد حيال الحالة المطرية المتوقعة ليوم غدٍ، وحرصًا على سلامة الجميع، فقد تقرر تعليق الدراسة الحضورية للطلبة والطالبات. وشددت على التزام موظفي الجامعة بالدوام الحضوري إلا إذا تعذر ذلك فيكون عن بُعد بحسب الأنظمة واللوائح المعمول بها.

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