السعودية تؤكد دعم الجهود الرامية لحل أزمة أوكرانيا سياسياً

المصدر: ​وام

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أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله مواصلة بذل بلاده كافة الجهود بين كل أطراف الأزمة في أوكرانيا، ودعمها للجهود الدولية الرامية إلى حل الأزمة سياسياً.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه وزير الخارجية السعودي، اليوم، من وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أنه جرى خلال الاتصال، بحث آخر التطورات المتعلقة بالأزمة في أوكرانيا، وتبادل وجهات النظر حيال مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها، إلى جانب بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها في شتى المجالات.

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