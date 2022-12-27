أمطار غزيرة وثلوج على مناطق متفرقة بالكويت

المصدر: البيان

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هطلت أمطار غزيرة على مناطق متفرقة من الكويت اليوم.

وتزايد منسوب الأمطار في مناطق عدة ما تسببت في إغلاق طرق وتعطلت حركة السير، وتراكمت المياه في بعض المناطق.

وشهدت المناطق الجنوبية هطول أعلى كمية من الأمطار، فضلاً عن تساقط «حبات البردي» بكثافة في «ميناء عبدالله، وصباح الأحمد، والشعيبة» وفق صحيفة القبس.

وجددت إدارة الأرصاد الجوية بالكويت التحذير من الأمطار الرعدية اليوم الثلاثاء، مع نشاط في سرعة الرياح التي تتجاوز 55 كيلو متراً في الساعة.

وقالت ان الاحوال الجوية أدت إلى انخفاض في الرؤية الأفقية على بعض المناطق ويصل ارتفاع الأمواج البحرية ﻷكثر من 7 أقدام.

ومن جانبها، كشفت إدارة الأرصاد الجوية التابعة للإدارة العامة للطيران المدني أن أعلى منسوب أمطار شهدته منطقة الأحمدي، بمعدل 52 ملم، في ما تفاوتت كمية المياه المتساقطة بالمناطق الأخرى.

واستمر تساقط «حبات البردي»، وانتشرت الدوريات الأمنية والمرورية في الشوارع والطرقات، ورفعت الجهات المعنية أقصى درجات الاستنفار تحسباً لأي طارئ بسبب التقلبات الجوية.

يأتي ذلك فيما تداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لتساقط الثلوج في أم الهيمان، وعدة مناطق في البلاد.

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