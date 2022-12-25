انطلاق انتخابات المجالس البلدية في سلطنة عمان إلكترونياً لأول مرة عبر تطبيق انتخب

المصدر: وام

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انطلقت صباح اليوم في سلطنة عمان انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الثالثة في 11 محافظة، بمشاركة 731 ألفًا و767ناخبًا وناخبة سيصوتون لاختيار 126 مُمثلًا لهم.

وبلغ عدد المترشحين لانتخابات المجالس البلدية التي تجري في الدورة الحالية عبر التطبيق الإلكتروني "أنتخب" 696 مرشحا منهم 27 امرأة.

وأشاد سعادة المهندس خالد بن هلال البوسعيدي وكيل وزارة الداخلية العمانية رئيس اللجنة الرئيسية للانتخابات، بالانطلاقة المثالية لعمليات التصويت، مشيرا إلى الانطباعات الإيجابية التي تلقتها الوزارة من قبل الناخبين حول سير العملية الانتخابية وسهولة وسلاسة إجراءاتها.

وقال البوسعيدي إن انتخابات المجالس البلدية تجري لأول مرة إلكترونيا عبر تطبيق "أنتخب" الذي أطلقته وزارة الداخلية مؤخرا، والذي يعد نقلة نوعية تواكب التطورات التقنية في العالم لتسهيل العملية الانتخابية.

وأكد وكيل وزارة الداخلية العمانية أن تطبيق "أنتخب" صُمم وفق معايير أمنية عالية تضمن السرية التامة لعملية التصويت وتوفر أعلى مستويات الشفافية والحرية في اختيار الناخب لمرشحه، مشيرا في الوقت ذاته إلى تطبيق "انتخاب" الإلكتروني الذي يمكن أي شخص من متابعة مجريات عمليات التصويت في كافة المحافظات لحظة بلحظة والاطلاع على كافة الإحصائيات والمؤشرات المتعلقة بها.

وتستغرق عملية التصويت عبر "أنتخب" دقيقتين من الزمن كحد أقصى حيث يقوم التطبيق بقراءة بيانات الناخب عبر خاصية الاتصال بالمدى القريب للهاتف "NFC" مع متابعة الإجراءات الأخرى حتى الوصول لقائمة المرشحين في كل ولاية واختيار المرشح المرغوب في التصويت له.

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