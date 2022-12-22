قرقاش: الإمارات شاركت في مؤتمر بغداد إيماناً بأهمية استقرار وازدهار العراق

المصدر: (دبي - البيان)

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أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن مشاركة الإمارات في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة الثاني جاءت إيماناً منها بأهمية استقرار وازدهار العراق عربياً وإقليمياً.

وقال قرقاش في تغريدة نشرها على حسابه في منصة التواصل الاجتماعي تويتر «شاركت الإمارات في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة الثاني إيماناً بأهمية استقرار وازدهار العراق الشقيق عربياً وإقليمياً، وضرورة تعزيز منصات الحوار الإقليمي لخير شعوب المنطقة، الشكر موصول للأردن الشقيق ولفرنسا الصديقة لاستضافة المؤتمر والحرص على تعزيز قنوات الحوار في المنطقة».

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