عبد الله بن زايد ووزير الخارجية الباكستاني يبحثان المستجدات الأفغانية

المصدر: وام

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أجرى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، اتصالاً هاتفياً اليوم مع بيلاوال بوتو زرداري، وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة، تم خلاله بحث المستجدات الأفغانية المقلقة وقرار طالبان في أفغانستان بحظر التعليم الجامعي للفتيات والنساء.

وأكد سموه وزرداري أن الدين الإسلامي الحنيف أولى المرأة اهتماماً كبيراً ومنحها مكانة متميزة وصان حقوقها، وشدّدا على ضرورة ضمان حقوق المرأة، وعلى أهمية مشاركة النساء والفتيات بشكلٍ كاملٍ ومتساوٍ في جميع جوانب الحياة.

وأوضح سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وبيلاوال بوتو زرداري، خلال الاتصال، موقف دولة الإمارات وباكستان الداعم للأمن والاستقرار والسلام في أفغانستان وللجهود الدولية الهادفة إلى بناء مستقبل أكثر استدامة للشعب الأفغاني الصديق.

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