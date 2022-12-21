الإمارات تؤكد دعمها الكامل لاستقرار الأردن

المصدر: أبوظبي - وام، عمّان - البيان

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أكدت دولة الإمارات دعمها وتضامنها الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة انطلاقاً من الروابط الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين، مشددة على أهمية ضمان الاستقرار والأمن في البلاد.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان، عن دعم دولة الإمارات الإجراءات كافة التي تتخذها الحكومة الأردنية، كما جددت موقفها الثابت ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

وعبّرت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها للأردن الشقيق ملكاً وحكومة وشعباً في استشهاد عدد من رجال الأمن أثناء مداهمة مقر خلية إرهابية، ولأهالي وذوي الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

مقتل رجال أمن

وفجع الشارع الأردني، أول من أمس، بخبر مقتل 3 من رجال الأمن العام خلال مداهمة مكان وجود المشتبه به في قتل العميد عبدالرزاق الدلابيح في منطقة الحسينية بمحافظة معان جنوبي الأردن. وأكدت مديرية الأمن مقتل المشتبه به «من حملة الفكر التطرفي»، وضبط ثمانية أشخاص آخرين، مبينة أن التحقيقات جارية.

وكشف الأمن العام الأردني تفاصيل مداهمة المشتبه فيه بقتل العقيد الدلابيح، نائب مدير شرطة محافظة معان. وذكر الأمن العام، في بيان، أن «جميع التحقيقات والأدلة الجرمية، ونتائج العينات الملتقطة من مسرح الجريمة، أكدت أن الإرهابي المقتول في المداهمة، صباح الاثنين، هو ذاته مطلق النار، وقاتل العميد عبدالرزاق الدلابيح».

وأكدت أن «المعلومات كافة التي تم التوصل إليها بيّنت وجود اتفاق جنائي إرهابي قاموا بتدبيره.

حيث يقوم كل منهم بالدور المطلوب منه، إذ قامت في مساء يوم الخميس الماضي مجموعة منهم بإشعال الإطارات في الشارع العام وإغلاقه.

فيما أُسند للإرهابي المقتول وشقيقه الأكبر مهمة إطلاق النار باتجاه رجال الأمن العام، فور وصولهم للتعامل مع أعمال الشغب، وهو ما تم تنفيذه على أرض الواقع وتطابق مع جميع المعطيات والأوصاف والمواقع في مسرح الجريمة».

إلغاء الاحتفالات

إلى ذلك، أعلن مجلس الكنائس في الأردن عن إلغاء كافة احتفالات عيد الميلاد ورأس السنة، والاقتصار على الشعائر الدينية في الكنائس، حداداً على مقتل 3 رجال الأمن.

وذكر مجلس الكنائس في بيان أن «قلوبنا تدمع وتعتصر لما حدث بأبناء عائلتنا الأردنية من أفراد قوات الأمن العام، وإصابة آخرين أثناء قيامهم بواجبهم الوطني».

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