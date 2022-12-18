الكويت تقرر رسوماً إضافية لصرف الأدوية للمرضى الوافدين

المصدر: البيان

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أصدر وزير الصحة الكويتي أحمد العوضي، اليوم الأحد، قراراً يقضي بتحصيل رسوم لصرف الأدوية من المرضى غير الكويتيين، المسجلين في نظام الضمان الصحي.

وبحسب القرار فإن هذه الرسوم ستكون حال صرف الأدوية من صيدلية أحد مراكز الرعاية الصحية الأولية «المستوصفات» بقيمة 5 دنانير كويتية، وفي حال صرفها من صيدلية حوادث المستشفيات بقيمة 5 دنانير، وبـ 10 دنانير عند صرف الأدوية من صيدلية العيادات الخارجية، وذلك إضافة الى رسوم الاستشارة الصحية والمحددة بقيمة 2 دينار كويتي عند مراجعة عيادة مراكز الرعاية الصحية الأولية «المستوصفات»، و10 دنانير عند مراجعة حوادث المستشفيات أو العيادات الخارجية.

وتضمن القرار استمرار العمل بالقرارات الوزارية الخاصة بالإعفاء لبعض الفئات من رسوم الخدمات الصحية، على أن يعمل بالقرار اعتبارا من اليوم.

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