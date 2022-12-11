عبدالله بن زايد يستقبل وزير الخارجية السعودي في أبوظبي

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة.

جرى خلال اللقاء الذي عقد في أبوظبي بحث العلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية ومسارات التعاون المشترك وسبل تعزيزه في المجالات كافة في ضوء الشراكة الإستراتيجية المتميزة التي تجمع بين البلدين.

كما ناقشا عددا من القضايا التي تهم البلدين والملفات الخاصة بالتعاون العربي والخليجي المشترك.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، مؤكدا على عمق وخصوصية العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية وقيادتي البلدين الشقيقين وشعبيهما.

وأضاف سموه أن الإمارات والسعودية ترتبطان بشراكة استراتيجية قوية ومستدامة تتعزز بشكل مستمر بما يحقق مصالحهما المشتركة ويعود بالخير على شعبيهما ويدعم الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وتوجه سموه بالتهنئة إلى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله على نجاح الدورة الـ 43 لقمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بما يسهم في تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك وكذلك "قمة الرياض الخليجية الصينية للتعاون والتنمية" و"القمة العربية الصينية" مشيدا بنتائجهما ودورهما في ترسيخ علاقات مثمرة بين جمهورية الصين الشعبية الصديقة ودول المنطقة وتعزيز مسارات التنمية الاقتصادية المستدامة بما ينعكس إيجابا على المنطقة ويعزز أمنها واستقرارها وازدهارها.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز