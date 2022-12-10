قرقاش: الإمارات تؤمن بالشراكات ومد الجسور لمستقبل مزدهر

المصدر: (دبي - البيان)

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أكّد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أنّ مشاركة دولة الإمارات في القمتين الخليجية والعربية الصينية، هدفها تكامل وتضافر الجهود بما يحقق التقدم والازدهار المشترك، معرباً عن الشكر للمملكة العربية السعودية الشقيقة على استضافتها الكريمة لهذا الحدث المهم وهذه القمم الناجحة. وأضاف معاليه في تغريدة على «تويتر»: «الإمارات تواصل بعزم وثقة مد جسور التعاون والعمل المشترك مع الأشقاء والأصدقاء كافة، بما يسهم في الرفاه والاستقرار المشترك وتحقيق ما تصبو إليه شعوبنا من تقدم وتطور، نؤمن بأن الشراكات والحوار المستمر بين الدول والشعوب هو السبيل الأفضل نحو مستقبل مزهر ومشرق».

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