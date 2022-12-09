حاكم الفجيرة يترأس وفد الدولة إلى قمة الرياض "الخليجية ـ الصينية للتعاون والتنمية"

ت + ت - الحجم الطبيعي

ترأس صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة وفد الدولة إلى أعمال قمة الرياض "الخليجية ــ الصينية للتعاون والتنمية " التي استضافتها المملكة العربية السعودية الشقيقة بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة.

وافتتح القمة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس وزراء المملكة العربية السعودية - التي عقدت في مركز عبدالعزيز الدولي المؤتمرات- بمشاركة أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الشقيقة ..بجانب فخامة شي جين بينج رئيس جمهورية الصين الشعبية وممثلي عدد من الهيئات والمنظمات الدولية.

وبحثت القمة سبل تعزيز العلاقات المشتركة في جميع المجالات وتوسيع آفاق التعاون التنموي والاقتصادي بين الجانبين.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز