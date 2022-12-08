بايدن يشيد بجهود الإمارات في تبادل المسجونين بين أمريكا وروسيا

المصدر: وام

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أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن شكره لجهود دولة الإمارات لتسهيل عودة المواطنة الأمريكية بريتني غراينر إلى الولايات المتحدة بعد إفراج السلطات الروسية عنها اليوم.

‎جاء ذلك في تصريح للرئيس الأمريكي، عقب البيان المشترك الذي صدر عن وزارتي الخارجية في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية حول نجاح الوساطة الإماراتية السعودية المشتركة التي قادها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية، للإفراج وتبادل مسجونين اثنين بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية.

‎وفي بيان حول الإفراج عن غراينر، قال أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي: "أود التعبير عن امتناننا الشديد لشركائنا الذين أسهموا في تحقيق هذه النتيجة، وبالأخص أصدقائنا في دولة الإمارات لمساعدتهم في عملية النقل".

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