الحجرف يشيد بنجاح الوساطة الإماراتية السعودية في تبادل سجنين بين أمريكا وروسيا

المصدر: وام

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أشاد معالي الدكتور نايف الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالوساطة التي قادها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية والتي تكللت بتبادل مسجونين اثنين بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا.

وأكد الحجرف في بيان اليوم أن نجاح جهود الوساطة يأتي انعكاسا لتوجيهات قادة دول المجلس في تعزيز لغة الحوار بين جميع الأطراف والحفاظ على الأمن والسلم الإقليمي والدولي لتحقيق السلام بين شعوب العالم كافة.

كما أشاد الحجرف بتعاون حكومة الولايات المتحدة وحكومة روسيا واستجابتهما لجهود الوساطة المشتركة التي بذلتها قيادتا البلدين.

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