أمين عام مجلس التعاون الخليجي لن يجدد له في منصبه

المصدر: البيان

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كشفت صحيفة «القبس» الكويتية نقلاً عن مصدر حكومي اليوم الخميس، إنه لن يتم تجديد ولاية الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي د.نايف الحجرف في منصبه، وذلك لانتهاء مدة ولايته في شهر فبراير 2023.

وأفادت الصحيفة الكويتية بأن وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم الصباح أبلغ د. نايف الحجرف بقرار عدم التجديد له يوم أمس؛ خلال اجتماع وزراء الخارجية الخليجيين.

وبحسب المصدر فإن المنصب سيستمر للكويت، مشدداً على أن الاسم الجديد المرشح خلفاً للحجرف بيد القيادة السياسية، متوقعاً رفع الاسم قريباً.

من جانبها ذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية أن ‌الطلب الكويتي "سيتم تضمينه في البيان الختامي الذي سيصدر يوم الجمعة عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون"، حيث يجتمع قادة دول المجلس في الرياض.

وعين نايف الحجرف / 51 عاما / أمينا عاما لمجلس التعاون الخليجي في فبراير عام 2020.

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