الرئيس الصيني في السعودية لحضور 3 قمم

المصدر: الرياض- وكالات

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وصل الرئيس الصيني، شي جين بينغ، أمس، إلى المملكة العربية السعودية، بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لتعزيز العلاقات الأمنية والاقتصادية والدبلوماسية، وحضور قمة صينية- سعودية، وصينية- خليجية، وصينية - عربية، بمشاركة قادة دول المنطقة.

وكان في استقبال الرئيس الصيني، في مطار الملك خالد الدولي، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، والأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية.

وأعرب شي جين بينغ، عن سعادته بزيارة المملكة العربية السعودية، وحضور القمة الصينية العربية الأولى، والقمة الأولى للصين ومجلس التعاون الخليجي، تلبية للدعوة من الملك سلمان بن عبدالعزيز، مشيراً إلى أن الصين والمملكة تربطها علاقة وثيقة من الصداقة والشراكة وتترسخ الثقة الاستراتيجية المتبادلة بينهما بشكل مستمر.

ولفت الرئيس الصيني، إلى أنه سيبحث خلال الزيارة مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على نحو معمق العلاقات الثنائية والقضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، والعمل سوياً على تخطيط تطور العلاقات الصينية السعودية.

وختم بالقول: أتطلع إلى حضور القمة الصينية العربية الأولى والقمة الأولى للصين ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، للعمل مع قادة الدول العربية ودول مجلس التعاون الخليجي على الارتقاء بالعلاقات الصينية العربية والعلاقات الصينية الخليجية إلى مستوى جديد.

قمم

وسيعقد خلال الزيارة قمة سعودية - صينية، برئاسة الملك سلمان، والرئيس شي بينغ، ومشاركة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأعلنت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، أن القمة الخليجية- الصينية غداً، فيما أكد الأمين العام للمجلس، نايف الحجرف، في بيان، أهمية العلاقات الخليجية- الصينية، باعتبار الصين الشريك التجاري الأول لدول مجلس التعاون».

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