الرئيس الصيني يبدأ الاربعاء زيارة رسمية للسعودية

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

يبدأ الرئيس الصيني شي جينبينغ زيارة للسعودية الأربعاء تستمر لثلاثة أيام، هي الاولى له منذ العام 2016، حسبما أفادت "الثلاثاء" وكالة الأنباء السعودية.

وسيعقد الرئيس الصيني لقاءات مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز و ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على أن يشارك أيضا في قمتين خليجية-صينية وعربية-صينية يحضرهما قادة دول المنطقة.

وقالت وكالة الأنباء السعودية إنّ الزيارة تأتي "بدعوةٍ كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ... وتعزيزاً للعلاقات التاريخية والشراكة الاستراتيجية المتميزة التي تجمع المملكة العربية السعودية بجمهورية الصين الشعبية".

وخلال القمتين مع الزعماء العرب، ستُناقش "سبل تعزيز العلاقات المشتركة في كافة المجالات، وبحث آفاق التعاون الاقتصادي والتنموي"، وذلك "انطلاقاً من العلاقات المتميزة التي تربط دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والدول العربية" مع الصين، وفقا للوكالة.

وقال المحلل السعودي علي الشهابي إن الزيارة تعكس "علاقات أعمق تطورت في السنوات الأخيرة" بين البلدين.

وتابع "الصين بصفتها أكبر مستورد للنفط السعودي فهي شريك مهم للغاية والعلاقات العسكرية تتطور بقوة"، مضيفا أنه يتوقع "توقيع عدد من الاتفاقيات".

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز