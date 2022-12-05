عبدالله بن زايد يعزي هاتفياً وزير خارجية الكونغو بضحايا الهجوم الإرهابي

المصدر: وام

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تقدم سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بخالص التعازي وصادق المواساة إلى معالي كريستوف لوتوندولا أبالا نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية جمهورية الكونغو الديمقراطية ، في ضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع في قرية كيشيش شرقي البلاد.

وأدان سموه واستنكر بشدة هذا الهجوم الإرهابي وذلك خلال اتصال هاتفي مع معالي كريستوف لوتوندولا أبالا ، متقدما بالتعازي إلى حكومة وشعب جمهورية الكونغو الديمقراطية وعائلات الضحايا.

وأكد سموه رفض دولة الإمارات الدائم لكافة أشكال العنف والإرهاب التي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في الدول وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية، معربا عن تمنياته لجمهورية الكونغو الديمقراطية وشعبها الاستقرار والازدهار.

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