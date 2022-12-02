الإمارات تدين بشدة محاولة اغتيال رئيس بعثة باكستان في كابول

المصدر: وام

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أدانت دولة الإمارات بشدة محاولة اغتيال رئيس بعثة جمهورية باكستان الإسلامية في العاصمة الأفغانية كابول، مشددة على ضرورة حماية البعثات والمباني الدبلوماسية حسب الأعراف والمواثيق التي تحكم وتنظم العمل الدبلوماسي، ومعربة عن تضامنها ووقوفها إلى جانب باكستان وشعبها الصديق في مواجهة العنف والإرهاب.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

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