قرقاش: تاريخ البشرية قائم على تعدد الحضارات والثقافات

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن منظومة القيم الغربية ليست بالضرورة مرادفاً للقيم الإنسانية.

وفي تغريدة في صفحته على «تويتر» نبّه معاليه إلى أن تاريخ البشرية قائم على تعدد الحضارات والثقافات، مؤكداً أن «لكل مجتمع قيمه وموروثه وعاداته»، ومطالباً «الجميع بإدراك هذا الاختلاف».

وأوضح معاليه أن «هذا لا يتعارض أبداً مع جهودنا وعملنا المستمر نحو تعزيز وتحسين منظومة القيم في مجتمعاتنا». وقال في التغريدة: «منظومة القيم الغربية ليست بالضرورة مرادفاً للقيم الإنسانية، وتاريخ البشرية قائم على تعدد الحضارات والثقافات، ولكل مجتمع قيمه وموروثه وعاداته، وعلى الجميع أن يدرك ذلك، وهذا لا يتعارض أبداً مع جهودنا وعملنا المستمر نحو تعزيز وتحسين منظومة القيم في مجتمعاتنا».

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