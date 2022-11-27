الدولة والتشيك تبحثان التعاون البرلماني

المصدر: براغ - وام

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عقد أعضاء مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي، برئاسة ميرة سلطان السويدي، عضو المجموعة، جلسة مباحثات مع نظرائهم أعضاء لجنة الاتحاد في مجلس النواب التشيكي، برئاسة فكتور فويتكو، رئيس اللجنة، في العاصمة براغ.

وجرى خلال الجلسة، بحث آلية التنسيق والتعاون حيال القضايا محل الاهتمام المشترك، خلال المشاركة في اجتماعات وأنشطة الاتحاد البرلماني الدولي.حضر الجلسة كل من مروان عبيد المهيري، وسارة محمد فلكناز، ود.شيخة عبيد الطنيجي، وضرار حميد بالهول، ود.حواء الضحاك المنصوري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وعفراء البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني في الأمانة العامة للمجلس، كما حضرها بيري سلافيك، سفير التشيك لدى الإمارات.

وأكدت جلسة المباحثات، أهمية الزيارة التي يقوم بها وفد المجلس الوطني الاتحادي إلى التشيك برئاسة معالي صقر غباش، رئيس المجلس، والتي تم فيها استعراض متانة العلاقات الثنائية التي تربط البلدين مع رئيسي مجلسي النواب والشيوخ في التشيك وتبادل وجهات النظر حول أبرز القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية الراهنة، فضلاً عن بحث سبل تعزيز وتنمية التعاون في المجالات الحيوية والتنموية التي تعود بالنفع على كلتا الدولتين وشعبيهما الصديقين.

تبادل خبرات

وأثنى الجانبان خلال الجلسة، على تطور العلاقات البرلمانية بين المجلس الوطني الاتحادي ومجلس النواب التشيكي، تنفيذاً لمذكرة التفاهم والتعاون التي جرى توقيعها بين المجلسين.

تعزيز علاقات

ورحب فكتور فويتكو، رئيس لجنة الاتحاد البرلماني الدولي في مجلس النواب التشيكي، بوفد المجلس الوطني الاتحادي، مشيداً بالعلاقات القائمة بين البلدين، ونشاط الشعبة البرلمانية خلال المشاركات المختلفة في الاتحاد. وأكد أن هذه الزيارة ستسهم في تعزيز العلاقات البرلمانية، خاصة على صعيد أنشطة الاتحاد البرلماني الدولي، والدفع بعلاقات التعاون والتنسيق المشترك بين المجلسين في جميع المجالات إلى آفاق أرحب، مما يعود بالنفع على المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

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