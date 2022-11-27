بمشاركة الإمارات.. البرلمان العربي يستعرض مستجدات المنطقة

المصدر: القاهرة - وام

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شارك أعضاء مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في البرلمان العربي في أعمال الجلسة الثانية من دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي، التي عقدت أمس في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.

وضم وفد الشعبة البرلمانية كلاً من ناعمة عبدالله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، ومحمد أحمد اليماحي عضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، وأحمد حمد بوشهاب عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، وشذى سعيد النقبي نائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان بالبرلمان العربي. وقال اليماحي إنه تم في الجلسة استعراض تقرير لجنة الشؤون الخارجية والسياسية حول الحالة السياسية في العالم العربي لعام 2022، والذي تضمن تحليلاً لأبرز المستجدات والأحداث والتطورات السياسية على الساحة العربية، فضلاً عن تقديم المقترحات والتوصيات اللازمة لتعزيز دور البرلمان العربي خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن الجلسة أصدرت عدداً من القرارات تتعلق بمستجدات بعض الدول العربية، منها اليمن وليبيا والعراق والسودان والصومال، واستعرضت أبرز المبادرات التي أطلقها البرلمان العربي والآليات المستحدثة التي تستهدف تعزيز العمل العربي المشترك.

من جانبها، قالت الشرهان إن لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب قدمت للجلسة عدداً من مشاريع القرارات والقوانين الخاصة بدعم المرأة والشباب في المنطقة، من أبرزها قانون مكافحة العنف ضد المرأة، وآخر لمكافحة العنف الأسري وأيضاً دعم اللغة العربية.

أما بوشهاب، فأشار إلى أن جلسة أمس ناقشت عدداً من الموضوعات الاقتصادية التي تصب في صالح تعزيز التعاون الاقتصادي العربي. بدورها، قالت النقبي إن الجلسة العامة للبرلمان العربي ناقشت عدداً من مشاريع القرارات ومسودات القوانين التي رفعتها لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، التي استعرضت تقرير حالة حقوق الإنسان في العالم العربي للعام 2021.

وأشادت النقبي بدعم الإمارات وقيادتها الرشيدة لحقوق المرأة والطفل من خلال وضع مبادرات واستراتيجيات تسهم بشكل حثيث في وضع المرأة في مقدمة الصفوف والدفع بها لتولي المناصب ومشاركتها في صناعة القرار.

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