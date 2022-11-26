وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية يشارك في الجلسة الثانية للبرلمان العربي في القاهرة

المصدر: وام

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شارك أعضاء مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في البرلمان العربي في أعمال الجلسة الثانية من دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي، التي عقدت اليوم “السبت” في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.

يضم وفد الشعبة البرلمانية سعادة كل من ناعمة عبدالله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، ومحمد أحمد اليماحي عضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، وأحمد حمد بوشهاب عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، وشذى سعيد النقبي نائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان بالبرلمان العربي.

و قال سعادة محمد أحمد اليماحي إنه تم في الجلسة استعراض تقرير لجنة الشؤون الخارجية والسياسية حول الحالة السياسية في العالم العربي لعام 2022 و الذي تضمن تحليلا لأبرز المستجدات والأحداث والتطورات السياسية على الساحة العربية، فضلا عن تقديم المقترحات والتوصيات اللازمة لتعزيز دور البرلمان العربي خلال الفترة المقبلة.

وأضاف اليماحي أن الجلسة أصدرت عددا من القرارات تتعلق بمستجدات بعض الدول العربية منها اليمن وليبيا والعراق والسودان والصومال واستعرضت أبرز المبادرات التي أطلقها البرلمان العربي والآليات المستحدثة التي تستهدف تعزيز العمل العربي المشترك.

من جانبها قالت سعادة ناعمة الشرهان إن لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، قدمت للجلسة عددا من مشاريع القرارات والقوانين الخاصة بدعم المرأة والشباب في المنطقة من أبرزها قانون مكافحة العنف ضد المرأة، وآخر لمكافحة العنف الأسري وأيضا دعم اللغة العربية.

وأشارت الشرهان إلى أن الجلسة استعرضت أيضا تقرير الحالة الاجتماعية في العالم العربي لعام2022 الذي أعدته اللجنة، منوهة في هذا الإطار إلى أن المجلس الوطني الاتحادي قدم عددا من المقترحات لتضمينها داخله وتضمنت دور البرلمان في حماية القيم المجتمعية، وكيفية حماية القيم العربية .

من جهته قال أحمد حمد بوشهاب إن الجلسة اليوم ناقشت عددا من الموضوعات الاقتصادية التي تصب في صالح تعزيز التعاون الاقتصادي العربي و تابعت المستجدات الاقتصادية في إطار التقرير الذي أعدته اللجنة الاقتصادية التابعة للبرلمان العربي عن متابعة الحالة الاقتصادية في الدول العربية للعام2021.

ونوه بوشهاب إلى أن التقرير تناول الكثير من النقاط الهامة، فضلا عن رصد وتحليل للوضع الاقتصادي العربي، مشددا على أهمية التقرير في الرصد الذي يسهم في الارتقاء بالوضع الاقتصادي وتعزيز نسب التجارة العربية البينية.

وأشار إلى أنه تم خلال الجلسة الإشادة بمقترح المجلس الوطني الاتحادي بشأن تطوير الأداء المالي للبرلمان العربي بما يخدم الارتقاء والنهوض بالعمل البرلماني المؤسساتي لآفاق أوسع.

بدورها قالت سعادة شذى سعيد النقبي إن الجلسة العامة للبرلمان العربي ناقشت عددا من مشاريع القرارات ومسودات القوانين التي رفعتها لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان التي استعرضت تقرير حالة حقوق الإنسان في العالم العربي للعام 2021؛ والمسودة الأولية لخارطة طريق مكافحة عمل الأطفال خاصة أسوأ أشكاله في المنطقة العربية بحلول عام 2026؛ والمسودة الأولية لمشروع قانوني استرشادي عربي بشأن حماية الخصوصية ومكافحة جرائم الابتزاز الإلكتروني في الدول العربية.

وأضافت أن الجلسة ناقشت الجهود التي يبذلها البرلمان العربي في إطار عمله التشريعي ووضع القوانين التي تصب في صالح العمل العربي المشترك.

وأشادت النقبي بدعم دولة الامارات وقيادتها الرشيدة لحقوق المرأة والطفل من خلال وضع مبادرات واستراتيجيات تساهم وبشكل حثيث في وضع المرأة في مقدمة الصفوف والدفع بها لتولي المناصب ومشاركتها في صناعة القرار .

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