الكويت ترصد إصابة بمرض الكوليرا

المصدر: كونا

ت + ت - الحجم الطبيعي

رصدت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، إصابة مواطن بمرض الكوليرا ظهرت عليه أعراض المرض عقب عودته من إحدى الدول التي تعاني تفشي المرض.

وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي، أنه تم تقديم العلاج اللازم للمريض في أحد المستشفيات وعزله حتى استكمال الشفاء، كما تم التعامل مع المخالطين له حسب البروتوكولات المعتمدة، ومتابعتهم للتأكد من سلامتهم.

وطمأنت أن فرص انتشار المرض داخل الكويت غير واردة، مبينةً أهمية اتخاذ الحيطة والحذر للمواطنين والمقيمين عند السفر إلى أي دولة يتفشى فيها الوباء، والتأكد من تجنب مصادر مياه الشرب والأطعمة غير الآمنة.

وأهابت بالذين تظهر عليهم أعراض مشتبهة (مثل الحرارة والإسهال) خلال 7 أيام من وصولهم من إحدى الدول التي يتفشى فيها المرض، التوجه إلى أقرب مركز صحي لتلقي الاستشارة والعلاج اللازم، متمنيةً السلامة للجميع.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز