السعودية .. عاصفة تتسبب بتعليق الدراسة وإغلاق الطرق إلى مكة

المصدر: أ ف ب

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هطلت أمطار غزيرة على مدينة جدة السعودية اليوم الخميس ما أدى إلى تعليق المدارس وتأخير رحلات جوية وإغلاق الطريق المؤدية إلى مكة المكرمة، بحسب ما أوردت وسائل إعلام سعودية.

وأعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة عن "إغلاق طريق (مكة-جدة) السريع، وبشكل احترازي نظرًا لهطول الأمطار".

وأظهرت صور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي الخميس تأثر حركة المرور في جدة بفعل تساقط الأمطار الغزيرة.

وأعلن مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة على حسابه عبر تويتر "نظرًا لظروف الأحوال الجوية، فقد تم تأخير إقلاع بعض الرحلات الجوية" داعيا المسافرين للتواصل مع شركات الطيران للتأكد من مواعيد الرحلات الجديدة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية فجر الخميس "حفاظاً على سلامة الطلاب والطالبات، فقد تقرر تعليق الدراسة في جميع مدارس جدة ورابغ وخليص".

وبدأت امتحانات نهاية الفصل الدراسي في السعودية. وكانت المدارس أغلقت أبوابها الأربعاء بعد قرار ملكي بيوم إجازة للقطاعين الخاص والعام وللطلاب، بمناسبة فوز منتخب المملكة لكرة القدم على نظيره الارجنتيني في مونديال قطر.

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