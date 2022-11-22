ملك البحرين يعيّن ولي العهد رئيساً للوزراء

المصدر: المنامة- الوكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصدر عاهل البحرين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أمس، أمراً بتعيين ولي العهد الأمير سلمان بن حمد رئيساً للوزراء، وكلفه بتشكيل الحكومة، بحسب وكالة الأنباء البحرينية.

وبحسب المصدر، استقبل العاهل البحريني ولي العهد المعين رئيس للوزراء، بقصر الصخير، بحضور عدد من المسؤولين، وخلال اللقاء، أعرب ملك البحرين عن شكره لولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على الجهود التي يقوم بها لخدمة البلاد، ودعم مبادرات العمل الحكومي.

ثناء وتقدير

وأثنى عاهل البحرين على الإقبال الكبير بالتصويت في انتخابات المجلس النيابي والمجالس البلدية، خلال الآونة الأخيرة، معرباً عن تقديره لمشاركة المرأة البحرينية الفاعلة في هذه الانتخابات كناخبة ومترشحة، مشيداً بفوز 8 نساء بعضوية المجلس النيابي، وثلاث للمجالس البلدية، ما يؤكد الاعتزاز بدور المرأة البحرينية في مسيرة البناء والتطوير وفي النهج الديمقراطي المتقدم.

وذكرت المادة الأولى من الأمر الملكي «يعين ولي العهد الأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة رئيساً لمجلس الوزراء، ويكلف بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء البحرينية. وشهدت البحرين انتخابات نيابية، وبلدية يومي 12 نوفمبر (يوم الاقتراع الرئيسي) و19 نوفمبر (جولة الإعادة) لانتخاب 40 عضواً في مجلس النواب، و30 عضواً في المجلس البلدي، وبلغ إجمالي نسبة التغيير في مجلس النواب 82,5 في المئة، فقد عاد سبعة أعضاء فقط من المجلس النيابي السابق في انتخابات 2022، ودخل 33 فائزاً جديداً إلى المجلس، يدخل 29 منهم إلى مجلس النواب لأول مرة، بينما أربعة منهم كانوا أعضاء في دورات ماضية.

مرحلة جديدة

ومع إعلان النتائج النهائية للانتخابات النيابية والبلدية 2022، وما حملته من مؤشرات ونسبة مشاركة مرتفعة بلغت 73.18 في المئة، تدخل المسيرة الديمقراطية في مملكة البحرين مرحلة جديدة من العمل الوطني، وكشفت نتائج التصويت في الانتخابات، والتغييرات الكبيرة التي طرأت على تشكيلة المجلس النيابي، والمجالس البلدية المنتخبة، عن ملامح جديدة، عكست خيارات الشارع البحريني في هذه المرحلة، وما تشهده من تحديات مختلفة، فيما يتوقع أن يتم الإعلان عن افتتاح الفصل التشريعي السادس في تاريخ 11 أو 12 ديسمبر، على أن يعقد المجلس أولى جلساته يوم الثلاثاء 13 ديسمبر المقبل.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز