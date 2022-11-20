محمد بن سلمان يصل إلى قطر لحضور حفل افتتاح كأس العالم

المصدر: البيان

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وصل الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، إلى دولة قطر فجر اليوم الأحد، تلبية لدعوة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر لحضور حفل افتتاح بطولة كأس العالم فيفا 2022، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وتنطلق اليوم الأحد 20 نوفمبر منافسات بطولة كأس العالم 2022 في دولة قطر، وتستمر حتى 18 ديسمبر المقبل، بمشاركة 32 منتخباً، وتحتضن مباريات البطولة 8 ملاعب تم تجهيزها على الطراز العالمي، لاستضافة هذا الحدث الذي ينتظره عشاق الساحرة المستديرة كل 4 سنوات.

ووزعت المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم قطر 2022 على 8 مجموعات، بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة، من مختلف قارات العالم.

وينطلق حفل افتتاح بطولة كأس العالم قطر 2022 في تمام السادسة مساء الأحد بتوقيت الإمارات، على أن يتبعه لقاء انطلاقة البطولة بين قطر والإكوادور على ملعب البيت، الذي يقع على بعد 40 كيلومتراً شمال الدوحة، ويعتبر هو الأبعد بين ملاعب كأس العالم عن العاصمة القطرية، ويتسع لـ 60 ألف متفرج.

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