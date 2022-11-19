أمين عام مجلس حكماء المسلمين وعميد الدائرة البابويَّة بالفاتيكان يناقشان مبادرات الحوار بين الأديان

المصدر: وام

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ناقش الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، المستشار محمد عبد السلام، خلال لقائه نيافة الكاردينال ميغيل أيوسو، عميد الدائرة البابويَّة للحوار بين الأديان بالفاتيكان تعزيز مبادرات الحوار بين الأديان.

وأكَّد الجانبان خلال اللقاء - الذي عقد في الفاتيكان- على أهمية الحوار الإسلامي المسيحي، وما يمكن أن يقدمه هذا الحوار الجاد من إسهامٍ في أمن واستقرار العديد من المجتمعات حول العالم، واتفقا على ضرورة المضي قُدمًا، واتخاذ خطوات عملية لتعزيز التعاون بين مجلس حكماء المسلمين والدائرة البابوية للحوار بين الأديان.



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