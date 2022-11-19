الدولة تستعرض مكتسبات الاتفاق الإبراهيمي

المصدر: (بوينس ايريس - وام)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت الإمارات على ثوابتها وسياستها الخارجية القائمة على تعزيز السلام والاستقرار والازدهار وضرورة العمل المشترك ومتعدد الأطراف لمواجهات التحديات الراهنة.

جاء ذلك خلال مشاركة سعيد عبدالله القمزي سفير الدولة لدى الأرجنتين، في حلقة نقاش بعنوان «الاتفاق الإبراهيمي: درب نحو السلام» في إطار النسخة الخامسة للمؤتمر العالمي للحوار بين الثقافات والأديان.

وضمت حلقة النقاش إلى جانب سفير الدولة سفراء المملكة المغربية والولايات المتحدة ودولة إسرائيل. وألقى القمزي كلمة أكد فيها على ثوابت الإمارات وسياستها الخارجية القائمة على تعزيز السلام والاستقرار والازدهار وضرورة العمل المشترك ومتعدد الأطراف لمواجهات التحديات الراهنة.

كما استعرض أبرز مكتسبات الاتفاق الإبراهيمي للسلام في مختلف المجالات، والتي تساهم على تعزيز فرص نمو جديدة لشباب المنطقة، مما يساهم بدوره في الجهود العالمية لتعزيز السلام في الشرق الأوسط وخارجه.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز