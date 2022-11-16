السعودية تتكفل بترميم المركز الإسلامي في جاكرتا

المصدر: وكالات

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أعلن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأربعاء، تكفل المملكة بترميم المركز الإسلامي في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، وذلك بعد تعرض أجزاء كبيرة من المركز لحادث حريق الشهر الماضي.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الأربعاء أن "إعلان ولي العهد يأتي تأكيداً على حرصه واهتمامه بالمراكز الإسلامية في الدول الشقيقة والصديقة كافة، لما لها من دور كبير في تربية الأجيال الناشئة، ونشر سماحة الإسلام ورسالته القائمة على السلام والاعتدال والحوار".

وأوضحت الوكالة أن ترميم المسجد يأتي تجسيداً للعلاقات الأخوية التي تجمع المملكة العربية السعودية وجمهورية إندونيسيا الشقيقة".

وتبلغ مساحة المركز الإسلامي في العاصمة الإندونيسية جاكرتا 109 آلاف و435 متراً مربعاً، ويضم العديد من المرافق، منها مسجد بمساحة 2200 متر مربع يتسع لأكثر من 20 ألف مصلٍ، إضافـة إلى مركز دراسات بحثية، وقاعة مؤتمرات.

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