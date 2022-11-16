تنفيذ حكم الإعدام بسبعة أشخاص مدانين بالقتل في الكويت

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

نفذت الكويت الاربعاء أحكاما بالإعدام في سبعة أشخاص بينهم سيدتان، أدينوا بارتكاب جرائم قتل، بحسب ما أعلنت النيابة العامة في بيان في أول عمليات إعدام في دولة الكويت منذ 2017.

وقالت النيابة العامة في بيان إن الاعدامات نفذت "شنقا" بعد أن صادق عليها أمير البلاد.

وتم تنفيذ أحكام الاعدام بحق أربعة كويتيين بينهم سيدة، وأثيوبية، بالإضافة إلى سوري وباكستاني.

وكان المحامي العام المستشار محمد الدعيج أكد أن الإعلان عن مثل هذه الإعدامات لا شك أنه يحقق الرادع العام كما أن الإعدامات هي أمر شرعي مصداقاً لقوله تعالى «ولكم في القصاص حياةٌ يا أولي الألباب». وفقاً لصحيفة «القبس» الكويتية.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز