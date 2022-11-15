قرقاش: نجاح انتخابات البحرين نجاح للإمارات ودول الخليج

المصدر: دبي - البيان

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هنأ معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، مملكة البحرين على نجاح الانتخابات النيابية والبلدية. ودوّن معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، عبرحسابه في تويتر أمس: «نهنئ مملكة البحرين الشقيقة على نجاح الانتخابات النيابية والبلدية بنسبة مشاركة تاريخية غير مسبوقة» وأضاف معاليه: «هذا النجاح هو نجاح للإمارات ودول الخليج العربي، وتأكيد على أن ثلاثية القيادة والمؤسسات والمشاركة هي المسار الناجع لمواصلة مسيرة التقدم والتحديث والارتقاء بمكانة الدول وتطورها».

جولة الإعادة

وسيطرت جولة الإعادة على النتائج النهائية للانتخابات النيابية والبلدية في البحرين، التي جرى إعلانها رسمياً، أول من أمس، وأسفرت عن فوز محدود لبعض المرشحين من الجولة الأولى. وأظهر النتائج الرسمية للانتخابات النيابية، إعادة على 35 مقعداً، وفوز 5 أعضاء، بينهم امرأة، كما شهدت الانتخابات البلدية إعادة على 24 مقعداً، وفوز 6 أعضاء، بينهم امرأة. وشهدت الانتخابات البرلمانية بالبحرين نسبة إقبال قياسية للناخبين بلغت 73 في المئة، حيث تنافس أكثر من 500 مرشح على الجمعية الوطنية المكونة من 40 مقعداً والمجلس البلدي المكون من 30 مقعداً.

إشادة بالإقبال

وكان العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، قد قدم التهنئة للشعب البحريني «على ما تحقق من نجاح في هذا اليوم الوطني المشهود في التصويت بالانتخابات النيابية والمجالس البلدية».

كما أشاد بـ«الإقبال الكبير والمشاركة الواسعة التي شهد لها الجميع في هذه الانتخابات من أهل البحرين الكرام من مختلف الأعمار رجالاً ونساءً، والذي أسهم في تحقيق نسبة عالية بكل المقاييس، وهو إنجاز مشهود يعد من إنجازات المشاركة الشعبية البحرينية التي سوف يسجلها التاريخ لأجيال البحرين القادمة».

واعتبر مشاركة البحرينيين «انتصاراً لخيار المشاركة بإرادتهم الحرة المستقلة وحرصهم على أداء مسؤولياتهم الوطنية».

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