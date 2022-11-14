البحرين.. جولة إعادة على أغلب مقاعد الانتخابات النيابية

المصدر: المنامة- البيان- وكالات

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أسفرت النتائج الرسمية للانتخابات النيابية والبلدية 2022، في البحرين، عن فوز 6 مرشحين بينهم امرأة بمقاعد مجلس النواب البحريني من الجولة الأولى، فيما ستجرى جولة إعادة السبت المقبل على باقي المقاعد الـ34، وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 73 % وهي أعلى نسبة مشاركة منذ عام 2002.

وأمس الأحد، وبحسب اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات، أظهرت النتائج فوز ستة مرشحين بمقاعد بعدما حصلوا على العدد الكافي من الأصوات في دوائرهم وهو النصف زائد واحد، فيما سيجري التنافس على المقاعد الباقية في جولة إعادة السبت المقبل.

والإعادة وفق النظام الانتخابي البحريني تكون بين أعلى مرشحين بالدائرة الانتخابية لم يتجاوز أحدهما نسبة الفوز المقررة. وصوت ناخبو البحرين وعددهم 344 ألفاً و713 ناخباً في 15 مركزاً عاماً، و40 مركزاً فرعياً لاختيار 40 نائباً لتمثيلهم في مجلس النواب، و30 عضواً بالمجالس البلدية، من بين 507 مرشحين، منهم 94 مرشحة حسب القوائم النهائية، وفق معلومات رسمية.

ملحمة

في الأثناء، أعلن د. نواف بن محمد المعاودة، وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف رئيس اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات، أن نسبة المشاركة في الانتخابات 2022 بلغت 73 % وهي أعلى نسبة مشاركة منذ عام 2002م.

وقال الوزير المعاودة إن المواطنين رجالاً ونساء سطروا بأحرف من ذهب ملحمة جديدة من ملاحم الوطنية والمسؤولية، واستشعروا أهمية دورهم في مجال المشاركة السياسية، وأشار الوزير إلى أنه لم يتم تسجيل أي مخالفات تمس سلامة العملية الانتخابية، مثمناً وعي الناخب البحريني من حضوره الفعال من أجل ممارسة حقه الدستوري في الانتخابات.

مواعيد

وبحسب أمر ملكي في سبتمبر الماضي، تجرى جولة الإعادة في 19 نوفمبر الجاري بالداخل، على أن تجرى خارج البلاد في السفارات والبعثات التابعة منتصف الشهر ذاته بعد أن أجريت في اليوم الـ8 منه.

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