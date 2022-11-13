73 % نسبة المشاركة في الانتخابات النيابية والبلدية في البحرين

المصدر: وام

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أعلن معالي نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف رئيس اللجنة العليا للإشراف العام على سلامة الانتخابات في مملكة البحرين أن نسبة المشاركة في الانتخابات النيابية والبرلمانية للعام 2022 بلغت 73 في المائة لتسجل أكبر مشاركة في تاريخ الحياة النيابية بالبلاد منذ أول انتخابات نيابية وبلدية عقدت في عام 2002.

واكد معاليه خلال المؤتمر الصحفي في المركز الإعلامي للانتخابات نجاح الاستحقاق الانتخابي الذي انطلق اليوم في تمام الساعة الثامنة صباحا وسط إقبال كبير من الناخبين البحرينيين.

وانطلقت في وقت متأخر من اليوم أعمال الفرز تمهيدا لإعلان النتائج فيما يبلغ إجمالي عدد المرشحين على القوائم النهائية 507 يختار الناخبون 40 نائبا لتمثيلهم في مجلس النواب و30 عضوا في المجالس البلدية بينما يبلغ إجمالي الكتلة الناخبة 344713 ناخبا.

وتحظى الانتخابات في البحرين بالإشراف القضائي الكامل على جميع مراحل العملية الانتخابية، بدءا من كشوف الناخبين وحتى إعلان النتائج النهائية.

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