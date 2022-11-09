الديوان الملكي السعودي: وفاة والدة الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

المصدر: البيان

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أعلن الديوان الملكي السعودي صباح اليوم الأربعاء، خبر وفاة والدة الأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود.

وجاء في بيان النعي الذي نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس": (بيان من الديوان الملكي: انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير / متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ اليوم الأربعاء الموافق 15 / 4 / 1444هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون. وإشارته إلى أن الصلاة عليها ستجري في جامع الإمام تركي بن عبد الله في العاصمة الرياض."

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