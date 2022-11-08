عادل الجبير: مبادرات الإمارات والسعودية ومصر تؤكد حرصها على مواجهة التغير المناخي

المصدر: وام

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أكد معالي عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية مبعوث شؤون المناخ في المملكة العربية السعودية أن جهود دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، ومبادراتها الداخلية والخارجية والإقليمية، تعكس مستوى اهتمام وحرص الدول الثلاث على مواجهة تحديات التغير المناخي.

وقال معاليه في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الإمارات “وام”: تولي كل من الإمارات والسعودية ومصر اهتماماً كبيراً بموضوع التحديات والتداعيات الخاصة بالتغير المناخي وتؤكد جهودها أن الأفعال أهم من الأقوال، واصفاً جهود الدول الثلاث ومبادراتهم بأنها جبارة.

وأضاف معاليه أن موضوع المناخ أصبح الآن من أولويات جدول الأعمال في العلاقات الدولية بين مختلف دول العالم، نظراً لكونه يمس كل شخص .. مشيراً إلى أن أهمية قمة المناخ الحالية «كوب 27» تتمثل في الانتقال من مرحلة التخطيط والنقاش إلى مرحلة التطبيق.

و نوه إلى أن كل بلد لا يستطيع أن يعزل نفسه .. فقد شاهدنا خلال جائحة «كوفيد 19» الذي ضرب العالم بأجمع، أهمية العمل المشترك حيث لم يكن العالم قادراً على التعامل معه سوى من خلال التعاون والتكاتف المبني على أسس منطقية وعلمية.

وأعرب معاليه، عن تطلعه لأن يصل العالم إلى مستوى عال من التعاون، والتركيز على بناء مستقبل أفضل للعالم، عبر التعامل مع تحديات التغير المناخي للوصول إلى حلول مستندة على المنطق، لافتاً إلى أن جناح المملكة العربية السعودية يستعرض أبرز جهودها البيئية ومبادراتها في هذا الإطار.

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