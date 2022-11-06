شيخ الأزهر والبابا يختتمان زيارتهما إلى البحرين

المصدر: المنامة - بنا

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غادر قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية البحرين، اليوم الأحد، وفي مقدمة مودعيه العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى، كما ودع العاهل البحريني فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، الذي غادر المملكة أيضاً، مختتماً زيارة للبحرين.

وقبل مغادرته المملكة زار البابا أقدم كنيسة، كنيسة القلب المقدس، أول كنيسة كاثوليكية في مملكة البحرين والخليج العربي.

وخلالها دعا الحضور إلى أن يكونوا رعاة وبناة للوحدة والأخوة الإنسانية، الأمر الذي يعزز من مصداقية مساعي الحوار مع الآخرين. من جهته، أعرب العاهل البحريني عن سعادته واعتزازه بالزيارة الرسمية التاريخية التي قام بها قداسة البابا فرنسيس وزيارة فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب للمملكة ولقائه المثمر معهما، مشيداً بالخطابات التي ألقياها والتي عكست اهتمامهما وحرصهما على ترسيخ قيم الأخوة الإنسانية والسلام والتعايش السلمي والتسامح بين الشعوب وتعزيز الحوار والتفاهم بين الأديان والثقافات والحضارات، وأعرب الملك حمد بن عيسى عن شكره لشعب البحرين الوفي على مواقفه الحضارية المشرفة وترحيبه بقداسة البابا وفضيلة شيخ الأزهر، وبضيوف المملكة خلال انعقاد ملتقى البحرين للحوار، وما يتميز به عبر تاريخه العريق من وعي وإيمانه وتمسكه بالمبادئ الإنسانية النبيلة القائمة على احترام كافة الشعوب والديانات.

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