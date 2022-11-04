الإمارات ترحب باتفاق السلام في تيغراي بإثيوبيا

المصدر: (أبوظبي - وام بريتوريا - وكالات)

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رحبت دولة الإمارات بإعلان اتفاق السلام الذي توصلت إليه حكومة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية وجبهة تحرير تيغراي الشعبية، مؤكدة أن هذا الاتفاق يحقق تطلعات الشعب الإثيوبي في التنمية والازدهار، ويعزز وحدة إثيوبيا.

وأثنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي - في بيان لها - على الجهود الكبيرة التي قام بها الاتحاد الأفريقي في دعم محادثات السلام وتحقيق المصالحة، وعلى دور جمهورية جنوب أفريقيا في استضافة محادثات السلام، وكذلك على الدور البناء لجمهورية كينيا، في الاتفاق الذي يعزز استقرار إثيوبيا والمنطقة.

وأكدت الوزارة على أهمية ما تضمنه الاتفاق بالسماح لوصول الإمدادات الإغاثية والإنسانية، معربة عن أملها في تنفيذه بما يحقق لهذا البلد الصديق وشعبه المزيد من الاستقرار والتطور والنماء. واتفقت الأطراف المتحاربة في منطقة تيغراي على هدنة، حسبما أعلن وسيط الاتحاد الأفريقي في أعقاب محادثات ماراثونية في جنوب أفريقيا.

وقالت الحكومة وجبهة تحرير شعب تيغراي في بيان مشترك عقب المحادثات «اتفقنا على إسكات المدافع بشكل دائم ووضع حد لعامين من النزاع في شمال إثيوبيا». وأعلن وسيط الاتحاد الأفريقي الخاص، الرئيس النيجيري السابق أولوسيغون أوباسانجو عن «بدء حقبة جديدة لإثيوبيا، لمنطقة القرن الأفريقي، وبالحقيقة لأفريقيا كلها».

وقال إن «طرفي النزاع الإثيوبي اتفقا رسمياً على وقف الأعمال العدائية ونزع الأسلحة بشكل منهجي ومنظم وسلس ومنسق». كما اتفقا على «إرساء القانون والنظام، وإعادة الخدمات والوصول من دون عوائق إلى المواد الإنسانية، وحماية المدنيين من بين مجالات أخرى في الاتفاقية».

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