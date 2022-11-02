عبد الله بن زايد يهنئ في اتصال هاتفي وزير خارجية إيطاليا بتوليه منصبه الجديد

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

هنأ سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، أنطونيو تاجاني، وزير خارجية إيطاليا، بتوليه منصبه الجديد.

وأعرب سموه، خلال اتصال هاتفي، عن تمنياته لمعاليه التوفيق والنجاح، مؤكداً الحرص على تعزيز علاقات التعاون الثنائي الإماراتي الإيطالي، بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين ويعود بالخير على شعبيهما.

وبحث سموه وأنطونيو تاجاني عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك والمستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز