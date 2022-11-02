الإمارات تؤكد دعمها السلام والاستقرار في الصومال

المصدر: نيويورك - البيان

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رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة بقرار مجلس الأمن الدولي تمديد ولاية ومهام بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى الصومال لمدة عام حتى 31 أكتوبر 2023.

وفي بيان الدولة الذي ألقته معالي السفيرة لانا نسيبة، المندوبة الدائمة رحبت الإمارات بالقرار وشكرت المملكة المتحدة، بصفتِها حامل القلم، على تيسير المشاورات التي أفضت إلى اعتماده.

وفي ظل سياق الهجوم الإرهابي الذي وقع في مقديشو بتاريخ 29 أكتوبر وراح ضحيته عشرات الأبرياء، أعرب بيان الدولة عن «خالص التعازي للصومال، حكومةً وشعباً، ولعائلات الضحايا».

وأكد بيان الإمارات أن مثل هذه الأعمال يبرز مجدداً الدور المهم لبعثة أونسوم في الصومال، لا سيما من حيث دعم الجهود لبناء الدولة وتعزيز أمنِها ومؤسساتها الحكومية، بهدف تمكينِها من التصدي للتحديات المعقدة التي تُواجهُهَا، وفي مقدمتِها مُحارَبة جماعة الشباب الإرهابية.

وأضاف: «وجه هذا المجلس عبر قرار اليوم رسالة مهمة مفادها أننا مازلنا نساند الشعب الصومالي وأننا نُعَوّل على استمرار بعثة الأمم المتحدة في تقديم دعمهِا الحيوي للصومال ومساعيها في تحقيق السلام والاستقرار المنشودين». وأشاد البيان بجهود بعثة «أونسوم»، وأكد التزام الإمارات بدعم السلام والاستقرار في الصومال.

حول «داعش»

ولفت البيان إلى أن الإمارات اقترحت أثناء المشاورات حول ولاية أونسوم حذف مصطلح «الدولة الإسلامية في العراق والشام» ليُحِلَ مكانهما مصطلح «داعش»، وذلك لضمان عدم إعطاء مجلس الأمن مصداقية لما يفعله التنظيم وغيره من الجماعات الإرهابية الأخرى من استغلال للإسلام لتبرير عنفهم وكراهيتهم، من خلال إطلاق تلك الجماعات تسميات إسلامية على نفسها.

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